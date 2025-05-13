Sosyete çalkalanıyor! Doğukan Dudaroğlu, Alara Mildon’un 30 milyon liralık düğününden 3 kuruşluk tazminat davasına

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İkili, Ağustos 2023'te Monaco'da 30 milyon TL'lik bir düğünle evlendi. Ancak bu evlilik 5 ayda adliye koridorlarında bitti. Bu sırada Mildon hamileydi. Çiftin bir bebeği dünyaya geldi ama bu da fırtınayı dindirmedi. Dudaroğlu Mildon'un kızlarına isteği dışında 'Fatoş Mila' ismini koyduğunu söyleyip dava açtı.