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Sosyete çalkalanıyor! Doğukan Dudaroğlu, Alara Mildon'un 30 milyon liralık düğününden 3 kuruşluk tazminat davasına

Alara Mildon, 30 milyonluk düğünle evlendiği Doğukan Dudaroğlu’ndan 5 ayda ayrıldı. Eski eşi yüksek miktarda tazminat isteyince o da atağa kalktı. "Sen 3 kuruşluk adamsın" deyip Dudaroğlu’na 3 kuruşluk tazminat davası açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025
Sosyete çalkalanıyor! Doğukan Dudaroğlu, Alara Mildon’un 30 milyon liralık düğününden 3 kuruşluk tazminat davasına

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Türkiye böyle boşanma davası görmedi. İş insanı Doğukan Dudaroğlu ile Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon'un kızı Alara Mildon birbirine girdi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İkili, Ağustos 2023'te Monaco'da 30 milyon TL'lik bir düğünle evlendi. Ancak bu evlilik 5 ayda adliye koridorlarında bitti. Bu sırada Mildon hamileydi. Çiftin bir bebeği dünyaya geldi ama bu da fırtınayı dindirmedi. Dudaroğlu Mildon'un kızlarına isteği dışında 'Fatoş Mila' ismini koyduğunu söyleyip dava açtı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

NE CEVAP VERECEK!
İşte ikili arasındaki dava sürecine bir yenisi eklendi. Doğukan Dudaroğlu, 5 ayda bitirdiği evliliği için Alara Mildon'dan yüklü miktarda tazminat istedi. İddiaya göre parayı duyan genç kadın neye uğradığını şaşırdı.

Ama hiç durmadan atağa kalktı. İddiaya göre Mildon "Sen 3 kuruşluk adamsın" deyip Dudaroğlu'na 3 kuruşluk tazminat davası açtı. Şimdi Dudaroğlu'nun vereceği cevap merak ediliyor.

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