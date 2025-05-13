Sosyete çalkalanıyor! Doğukan Dudaroğlu, Alara Mildon’un 30 milyon liralık düğününden 3 kuruşluk tazminat davasına

Türkiye böyle boşanma davası görmedi. İş insanı Doğukan Dudaroğlu ile Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon'un kızı Alara Mildon birbirine girdi.
Türkiye böyle boşanma davası görmedi. İş insanı Doğukan Dudaroğlu ile Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon'un kızı Alara Mildon birbirine girdi.
İkili, Ağustos 2023'te Monaco'da 30 milyon TL'lik bir düğünle evlendi. Ancak bu evlilik 5 ayda adliye koridorlarında bitti. Bu sırada Mildon hamileydi. Çiftin bir bebeği dünyaya geldi ama bu da fırtınayı dindirmedi. Dudaroğlu Mildon'un kızlarına isteği dışında 'Fatoş Mila' ismini koyduğunu söyleyip dava açtı.
NE CEVAP VERECEK!
İşte ikili arasındaki dava sürecine bir yenisi eklendi. Doğukan Dudaroğlu, 5 ayda bitirdiği evliliği için Alara Mildon'dan yüklü miktarda tazminat istedi. İddiaya göre parayı duyan genç kadın neye uğradığını şaşırdı.
Ama hiç durmadan atağa kalktı. İddiaya göre Mildon "Sen 3 kuruşluk adamsın" deyip Dudaroğlu'na 3 kuruşluk tazminat davası açtı. Şimdi Dudaroğlu'nun vereceği cevap merak ediliyor.