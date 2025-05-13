DSÖ’den Tülin Şahin’e farkındalık daveti!

Ünlü manken Tülin Şahin, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) daveti üzerine geçtiğimiz şubat ayında 'Sağlıklı Yaşam' ve 'Böbrek Hastalıkları' konularında sunum yaptı.

Şahin'in fikir ve önerileri katılımcılar tarafından onaylanıp, kabul edilmişti. Tülin Şahin, AP'de onaylanan fikirlerinin ve projelerinin lansmanını Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sahnesinde yapmak için davet aldı.

Ünlü manken böbrek hastalıklarının ve 'sağlıklı yaşam'ın DSÖ'nün 'İlk 5'te olmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Tülin Şahin, DSÖ'nün davetini şöyle değerlendirdi: Çok mutlu ve gururluyum. Büyük bir sorumluluk taşıyorumm. Amacım böbrek hastalıklarını ve sağlıklı yaşamı DSÖ'nün gündemine almak...