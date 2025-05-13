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Allan Hakko ayrıldığı Selin Yağcıoğlu'nu çabuk unuttu! Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş eğlendi

İş insanı Allan Hakko, fenomen Selin Yağcıoğlu’ndan ayrıldı. Yeni aşka yelken açtı. Aslı Turanlı adlı güzelle gecelere aktı. İkiliyi görenler "Allan Selin'i çabuk unuttu" yorumu yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025
Allan Hakko ayrıldığı Selin Yağcıoğlu’nu çabuk unuttu! Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş eğlendi

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Genç iş insanı Allan Hakko, aşk hayatıyla da gündemden düşmedi. Allan Hakko, 2010 yılında iş dünyasının tanınan ailelerinden birine mensup olan Azer Polat ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Ancak evliliği uzun sürmedi ve çift 2015 yılında boşandı. Allan Hakko bir süre sonra katıldığı bir yarışma ile adını duyuran Merve Oflaz ile aşk yaşadı. Ancak bu ilişkisi de 1 yılda bitti. Genç iş insanı bir süre sonra sosyal medya fenomeni olan Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Herkes ikilinin evleneceğini düşünüyordu ancak olmadı. Ünlü çift, 2 yıllık ilişkisini aniden sonlandırdı. "Ayrılığın nedeni ihanet mi?" sorusuna sinirlenen Hakko, "Beni böyle sorularla konuşturamazsınız" diyerek dedikoduları sert bir dille yalanladı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

SARMAŞ DOLAŞ HALDE...
Ünlü iş insanının adı şimdilerde yeni bir aşk iddiasına daha karıştı. Aslı Turanlı adlı sosyal medya fenomeniyle Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş eğlendi. İkiliyi görenler "Allan Selin'i çabuk unuttu" yorumlarına yol açtı. Bu arada Allen Hakko bir süre önce de sosyetik Ecem Oltulu ile yazılmıştı.

Hakko ile Selin Yağcıoğlu 2 yıllık aşklarını sürpriz bir şekilde sonlandırdı. İddiaya göre ayrılığın perde arkasında Hakko'nun ihaneti vardı.

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