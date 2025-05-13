Allan Hakko ayrıldığı Selin Yağcıoğlu’nu çabuk unuttu! Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş eğlendi

Genç iş insanı Allan Hakko, aşk hayatıyla da gündemden düşmedi. Allan Hakko, 2010 yılında iş dünyasının tanınan ailelerinden birine mensup olan Azer Polat ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi.
Genç iş insanı Allan Hakko, aşk hayatıyla da gündemden düşmedi. Allan Hakko, 2010 yılında iş dünyasının tanınan ailelerinden birine mensup olan Azer Polat ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi.
Ancak evliliği uzun sürmedi ve çift 2015 yılında boşandı. Allan Hakko bir süre sonra katıldığı bir yarışma ile adını duyuran Merve Oflaz ile aşk yaşadı. Ancak bu ilişkisi de 1 yılda bitti. Genç iş insanı bir süre sonra sosyal medya fenomeni olan Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.
Herkes ikilinin evleneceğini düşünüyordu ancak olmadı. Ünlü çift, 2 yıllık ilişkisini aniden sonlandırdı. "Ayrılığın nedeni ihanet mi?" sorusuna sinirlenen Hakko, "Beni böyle sorularla konuşturamazsınız" diyerek dedikoduları sert bir dille yalanladı.
SARMAŞ DOLAŞ HALDE...
Ünlü iş insanının adı şimdilerde yeni bir aşk iddiasına daha karıştı. Aslı Turanlı adlı sosyal medya fenomeniyle Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş eğlendi. İkiliyi görenler "Allan Selin'i çabuk unuttu" yorumlarına yol açtı. Bu arada Allen Hakko bir süre önce de sosyetik Ecem Oltulu ile yazılmıştı.
Hakko ile Selin Yağcıoğlu 2 yıllık aşklarını sürpriz bir şekilde sonlandırdı. İddiaya göre ayrılığın perde arkasında Hakko'nun ihaneti vardı.