Allan Hakko ayrıldığı Selin Yağcıoğlu’nu çabuk unuttu! Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş eğlendi

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SARMAŞ DOLAŞ HALDE...

Ünlü iş insanının adı şimdilerde yeni bir aşk iddiasına daha karıştı. Aslı Turanlı adlı sosyal medya fenomeniyle Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş eğlendi. İkiliyi görenler "Allan Selin'i çabuk unuttu" yorumlarına yol açtı. Bu arada Allen Hakko bir süre önce de sosyetik Ecem Oltulu ile yazılmıştı.

Hakko ile Selin Yağcıoğlu 2 yıllık aşklarını sürpriz bir şekilde sonlandırdı. İddiaya göre ayrılığın perde arkasında Hakko'nun ihaneti vardı.