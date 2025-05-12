Sosyetik güzel Sibil Çetinkaya yeni yaşını kutladı! Eski sevgilisi Şükrü Özyıldız da yakınlardaydı: Adını bile anmadı!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan Sibil Çetinkaya, 31 yaşına girdi. Bebek'te bir mekanda doğum günü partisi düzenledi. Sosyetenin ünlü isimleri de kendisine eşlik etti. Ecem Oltulu, Dila Tarkan, Sima Tarkan gibi isimler kutlamaya katıldı.



Sosyetik güzel bol şekerli ve pembe renkli pastası ile etrafa gülücükler attı. Aynı saatte eski sevgilisi Şükrü Özyıldız da Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Özyıldız, gazetecilerin ''Özel bir parti mi vardı?'' sorusunu yanlış anladı. "Martı yok. Pardon, parti'' dedi. "Sibil hanımın doğum gününü kutladınız mı?'' sorusuna ise "Arkadaşlar yapmayın" diye cevap verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN