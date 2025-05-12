Roma’da aşkın ve zarafetin düğünü: Mina Soyak & Tugberk Tanrıvermiş

Bu yaz, Roma'da sadece güneş değil, Türk misafirlerinin göz kamaştıran şıklığı da parlayacak. Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Erkut Soyak'ın zarif kızı Mina Soyak ile Avusturya 2. Lig temsilcisi SKN St. Pölten'in genç ve vizyoner teknik direktörü Tugberk Tanrıvermiş, Ağustos sonunda dillere destan bir düğünle hayatlarını birleştiriyor. Bir aşk hikâyesinin Roma'da taçlanması elbette sade bir seremoniyle olmazdı.



Mina Soyak, düğün hazırlıklarını adeta sanata dönüştürmüş. Gelinlikten teknik ekipmanlara, masa süslemelerinden ışık tasarımına kadar her detay Türkiye'den özel olarak götürülüyor. Modaevleri, çiçekçiler, ses-ışık ekipleri… Her biri titizlikle seçilmiş ve Roma'ya bir güzellik çıkarma göreviyle yola çıkacak. Düğüne katılacak 300 kişilik özel davetli listesi ise başlı başına bir organizasyon harikası. Bu özel yolculuk için misafirler adına charter uçuşu düzenleniyor.



Yani sadece nikâh değil, seyahat bile başlı başına bir deneyim olacak. Mina Soyak'ın estetik anlayışı, bu düğünü bir davetten çok, bir'etkinlik' haline getiriyor. Roma'nın tarihi dokusuna Türk zarafeti eklenecek; belki de yıllar sonra hâlâ anlatılacak bir yaz düğünü hafızalarda yer edecek diye düşünüyorum…

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