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Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı çiftinin aşkı tam gaz devam ediyor: Ülke ülke geziyorlar

Oyuncu Esra Bilgiç, DJ aşkı Faruk Sabancı ile Japonya’ya gitti. Ülkenin bütün kentlerini gezdi. Sevgilisine birbirinden özel pozlar verdi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı çiftinin aşkı tam gaz devam ediyor: Ülke ülke geziyorlar

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Esra Bilgiç... Güzelliği ve oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bıraktı. Ancak özel hayatında hep krizli bir dönem yaşadı. Futbolcu Gökhan Töre ile evlenip 2 yıl sonra boşandı. Ve yalnızlığını Türkiye'nin en zengin ailelerinden olan Sabancılar'ın veliahtı Faruk Sabancı ile sonlandırdı. Sevgilisinin ailesinin de gönlünü kazanan Bilgiç, ikinci evliliği için yol almaya başladı.

ROMANTİK VE SADE
İşte kısa sürede büyük bir aşk yaşayan ikili Japonya tatiline çıktı. Ünlü çift, Uzak Doğu'nun sakinliğinde romantik anlar yaşadı. Tokyo'dan başlayıp Kyoto'ya kadar tüm kentleri dolaştı. Esra Bilgiç, sevgilisine bol pol poz verdi. Fotoğraflarını Instagram'dan servis etti.

Paylaşımın altına gelen yorumlar ve art arda gelen beğeniler, çiftin ilişkisinin hayranlar tarafından da yakından takip edildiğini gösterdi. İkilinin sade ama samimi halleri, sosyal medyada dikkat çekti. Esra Bilgiç ile sevgilisi Faruk Sabancı, Kyoto'nun en önemli turistik noktalarını gezdi. Doğal parklarında fotoğraf çektirdi. Kadraja gölgeleri de girdi.

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