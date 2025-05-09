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Koşuşturmacaya veda! Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay çiftinden İstanbul'dan kaçış planı

Uzun süredir Necati Kocabay’la ilişki yaşayan Nurgül Yeşilçay, tasını tarağını toplayıp İstanbul’dan gidiyor. Şehir dışında ev yaptıran çift, artık sakin bir yaşam sürmek istiyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025
Koşuşturmacaya veda! Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay çiftinden İstanbul’dan kaçış planı

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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte geçtiğimiz gün Ortaköy Çarşamba Pazarı'nda görüntülendi.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

Muhabirleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, "Aaa yok artık... Sizin burada ne işiniz var arkadaşlar? Sizi hiç burada beklemiyordum, mahallemize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Elindeki sarı laleler dikkat çekince konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Yeşilçay, "Sarı lale seviyorum, gül sevmiyorum. Sağ olsun aşkım da bana devamlı sarı lale alıyor" diyerek Kocabay'a olan sevgisini dile getirdi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"YAPIM AŞAMASINDA"
Pazara sık gelip gelmedikleri sorulunca ünlü oyuncu, "Evet, devamlı geliyoruz. Cumartesi de var, Perşembe günü de sosyete pazarı var, kıyafet satıyor" dedi.

Tatil planlarının da olduğunu söyleyen Yeşilçay, "Devamlı bir gidesimiz var. Mayıs'ın sonunda gideriz" derken, İstanbul'dan temelli taşınmayı düşündüklerini açıkladı. "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul'la çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi" dedi.

Yeni evlerinin yapım aşamasında olduğunu da belirten Yeşilçay, "Evi yaptırıyoruz. Şehir dışı olacak, her yere yakın bir yer" diyerek detay verdi.

Kocabay ile evlilik planları olup olmadığı sorusuna espriyle karşılık veren Yeşilçay, "Yeni eve yerleşince 'Artık evlendik' şeklinde bir paylaşım yaparız" dedi.

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