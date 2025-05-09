Koşuşturmacaya veda! Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay çiftinden İstanbul’dan kaçış planı

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"YAPIM AŞAMASINDA"

Pazara sık gelip gelmedikleri sorulunca ünlü oyuncu, "Evet, devamlı geliyoruz. Cumartesi de var, Perşembe günü de sosyete pazarı var, kıyafet satıyor" dedi.

Tatil planlarının da olduğunu söyleyen Yeşilçay, "Devamlı bir gidesimiz var. Mayıs'ın sonunda gideriz" derken, İstanbul'dan temelli taşınmayı düşündüklerini açıkladı. "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul'la çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi" dedi.

Yeni evlerinin yapım aşamasında olduğunu da belirten Yeşilçay, "Evi yaptırıyoruz. Şehir dışı olacak, her yere yakın bir yer" diyerek detay verdi.

Kocabay ile evlilik planları olup olmadığı sorusuna espriyle karşılık veren Yeşilçay, "Yeni eve yerleşince 'Artık evlendik' şeklinde bir paylaşım yaparız" dedi.