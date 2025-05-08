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Ünlü oyuncu Rabia Soytürk'ten milyonluk anlaşma: Aşkta yüzü gülmüyor ama paraya para demeyecek!

Rabia Soytürk büyük bir reklam anlaşması yaptı. Dünyaca ünlü lüks bir giyim markasıyla anlaşan Soytürk, 15 milyon TL’yi cebine koyacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025
Ünlü oyuncu Rabia Soytürk’ten milyonluk anlaşma: Aşkta yüzü gülmüyor ama paraya para demeyecek!

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Rabia Soytürk, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı. Ünlü oyuncu; Saint Tropez, Monaco, Marbella ve Santiago gibi dünyanın en lüks şehirlerinde popüler olan global bir giyim markası ile milyonluk anlaşmaya imza attı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Soytürk'ün yer aldığı bu özel iş birliği kapsamında marka, "Rabia" adını taşıyan sınırlı sayıda üretilecek özel bir koleksiyon da çıkaracak.

Rabia Soytürk. (Takvim Foto Arşivi)Rabia Soytürk. (Takvim Foto Arşivi)

AMSTERDAM YOLCUSU
Yaz aylarında Türkiye'nin gözde tatil destinasyonları Bodrum ve Çeşme'de iki yeni mağaza açmayı planlayan marka, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun, markanın global yüzü olarak yer alacağı bu kampanya için Amsterdam'da marka yetkilileriyle bir araya geleceği ve bu dev iş birliği karşılığında yaklaşık 15 milyon TL (400 bin dolar) alacağı öğrenildi.

Soytürk, popülerliğini giderek artırıyor. Aşktan yana yüzü gülmeyen oyuncu iş hayatında oldukça başarılı ilerliyor.

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