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Kırmızı halıda şıklık yarışı göz kamaştırdı: Gala yıldızlar geçidine döndü!

Moda dünyasının en görkemli etkinlikleri arasında yer alan Met Gala, bu yıl da New York’taki geleneksel davette dünyaca ünlü yüzleri bir araya getirdi. Sürpriz dolu anların yer aldığı davetin kırmızı halısında ise kıyasıya rekabet yaşandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025
Kırmızı halıda şıklık yarışı göz kamaştırdı: Gala yıldızlar geçidine döndü!

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Dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği, adeta yıldızlar geçidine dönen kırmızı halısıyla ve cep yakan bilet fiyatlarıyla moda dünyasının en görkemli etkinliklerinden biri olan Met Gala, önceki gece New York'ta bulunan Metropolitan Müzesi'nin içinde yer alan Metropolitan Museum of Art'da gerçekleşti.

Her yıl bir teması olan ve gelen ünlülerin kostüm seçimlerini buna göre yaptığı gecenin bu seneki teması "Süper Rafine: Siyah Stili Terzilik" olarak belirlenmişti. Bu sene de dünyaca ünlü tasarımcılar eserlerini yıldız isimlerle gözler önüne serdi. 2025 Met Gala'ya katılan ünlü yıldızlar kırmızı halıda en güzel pozları verebilmek için yine yarışa girdi. Gigi Hadid, 2025 Met Gala'da altın rengi payetli elbisesi ve nostaljik Victory Roll saç modeliyle büyüledi.

2024'ün en çok konuşulan ünlülerinden Demi Moore Met Gala'da yine ışıl ışıldı.



Dua Lipa ve sevgilisi Callum Turner Met Gala'ya birlikte



İki çocuğu olan Rihanna, Shakira'nın hamileliğini ağzından kaçırmasının ardından gece sonunda bebek beklediğini resmen duyurdu.





Nicole Kidman da gecenin büyük sürprizlerinden birini yaptı. Kidman kısacık kestirdiği saçlarını ilk kez Met Gala'da göstermiş oldu.



Kendall Jenner, uzun kuyruklu maksi kalem etek içeren elbiseyle geceye katıldı.


Kylie Jenner, transparan korsesi ve yırtmacıyla, oldukça dikkat çekiciydi.



Zendaya'nın geleneksel bir takım elbise tercih etmesi gecenin ruhuna çok uygundu.

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