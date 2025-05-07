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Ahu Yağtu Cem Yılmaz ile arasındaki nafaka savaşını kazandı!

Eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 110 bin dolarlık nafakanın azaltılması talebiyle mahkemeye giden Cem Yılmaz'ın talebi kısmen gerçekleşti. Nafakanın 10 bin dolardan 40 bin liraya düşürülmesini talep eden Yılmaz'ın aylık 70 bin TL olarak ödenmesi kararlaştırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025
Ahu Yağtu Cem Yılmaz ile arasındaki nafaka savaşını kazandı!

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Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin liraya düşmesi talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Yağtu ise çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını belirterek Cem Yılmaz'ın talebinin reddedilmesini istemişti. İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 10 bin dolarlık nafakanın Türk Lirası'na çevrilmesine ve aylık 70 bin TL olarak ödenmesine karar vermişti.

HER ŞEY NETLEŞTİ
Daha sonra ise İstanbul Bölge Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak Yılmaz'ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesi gerektiğine hükmetmişti. Önceki gün bir davette ortaya çıkan Yağtu, gazetecilerin "Cem Yılmaz'la arkadaşlığınız devam ediyor mu?" sorusuna "Özel konular bunlar, konuşmak istemiyorum" dedi.

Davayı kazanan Yağtu, "O konu kapandı. Her şey netleşti!" ifadelerini kullandı.

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