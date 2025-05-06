Zeynep Beşerler eski basketbolcu Nedim Yücel ile yeni bir aşka yelken açtı!

Eski manken Zeynep Beşerler, 2013'te Emir İçgören ile evlendi. 2016'da oğulları Kerem'i dünyaya getirdi. Fakat çift, 10 yıllık evliliklerini 2024'ün Nisan ayında sürpriz bir şekilde sonlandırdı. İddiaya göre İçgören Beşerler'i aldatmıştı. İşte uzun süredir ortalarda görünmeyen Beşerler yeni bir aşka yelken açtı.



Eski basketbolcu Nedim Yücel ile ilk kez el ele görüntülendi. Çift "Nasılsınız?" sorusuna; "Her şey çok güzel, hiçbir sorun yok" yanıtını verdi.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte tatil planlarından da bahseden Zeynep Beşerler; "Yaz gelsin, Bodrum'a gidelim artık" dedi. "Nedim bey tatilde yanınızda olacak mı?" sorusu ise gülüşmelere neden oldu.