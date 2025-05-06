Güzel İşler Senfonisi İstanbul’da yankılandı!

TÜRGEV tarafından gençlere sanatsal ifade alanı sunmak amacıyla kurulan Güzel İşler Fabrikası (GİF) Orkestrası, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne aldı. İki bini aşkın sanatseverin katılım gösterdiği konser, genç müzisyenlerin yorumladığı klasik eserlerle büyük beğeni topladı ve izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, konser öncesinde yaptığı açılış konuşmasında, gençlerin yalnızca akademik alanda değil, aynı zamanda kültür ve sanatla iç içe bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini belirtti.

"GİF Orkestrası yalnızca bir müzik topluluğu değil; gençliğin üretkenliğini ve potansiyelini sahneye taşıyan güçlü bir platformdur" dedi. Konseri, TÜRGEV Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Esra Albayrak ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli takip etti. GİF Orkestrası, TÜRGEV'in "Güzel İşler Fabrikası" çatısı altında gençlerin sanata katılımını teşvik ederken, Türkiye'de kültür ve sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasına da katkı sunmaya devam ediyor.