57 yaşındaki sosyetik Mine Kalpakçıoğlu gittikçe genleşti! Sırrını açıkladı

Mine Kalpakçıoğlu, bir dönem Sezai Taşkent ile evliydi. Kaan adında bir oğlu dünyaya geldi. Yıllar geçti ama Kalpakçıoğlu gittikçe gençleşti. 57 yaşındaki Kalpakçıoğlu'nun sırrı ise spor ve sağlıklı beslenmeydi.

Sosyetik güzel önceki gün sosyal medya hesabından spor salonu fotoğraflarını servis etti. Kardiyo yapmadığını ağılık çalıştığını söyledi.

Şu tavsiyelerde bulundu:

Normal ağırlık antrenmanlarına ağırlık verdim. Daha az çalışarak daha iyi sonuçlar almaya başladım. Kaslarım güçlendi, vücudum daha dengeli hissetmeye başladı. Ben sağlıklı yaş almak için çalışıyorum. Bu yüzden makine parkurundan ibaret olan spor salonlarından uzak duruyorum.