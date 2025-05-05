Tehdit edilen Derya Uluğ’dan çarpıcı açıklama!

Şarkıcı Derya Uluğ, 1.5 yıldır kendisini tehdit ve taciz eden kişi yüzünden zor anlar yaşadı. Söz konusu zanlının uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçesi olmasına rağmen İzmir'deki konserine geldiğini öğrendi. Korku içinde sahneye çıktı.



Konser sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, şunları yazdı: Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Elektronik ve uzaklaştırması olan şahıs, İzmir'deki sahneme gelip dibimize girdi. İnsanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek şarkı söyledim. Bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum.

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