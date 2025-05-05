Karan pistte poz verdi!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın Osman Beyi Burak Özçivit, önceki gün eşi Fahriye Evcen ve büyük oğlu Karan ve küçük oğlu Kerem ile araba gösterisi etkinliğine katıldı. Ünlü çift, gösteri sırasında aile fotoğrafı çektirdiği.Bu kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Çiftin küçük oğulları minik Kerem de ilgiyle araba yarışını takip etti. 6 yaşındaki Karan, büyük araçların bulunduğu pistte, babasıyla poz vermeyi de ihmal etmedi. 2017 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı 2023 yılında ise ikinci çocuklar Kerem'i kucaklarına aldı.

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