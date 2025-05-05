Kadın yıldızların reklam bütçelerinin 25 milyon TL'den başladığı öne sürüldü. En düşük bütçeye imza atan isim ise Demet Özdemir...

Afra Saraçoğlu (Takvim.com.tr)



Magazin dünyasının starları, ultra lüks hayatlarıyla dikkat çekti, Arabaları, evleri ve hatta çantaları ile görenleri şaşırttı. Çünkü hepsinin değeri milyonlarca liraydı. Bunun kaynağı sadece oynadıkları diziler değil reklamlardı. Onlardan biri de Afra Saraçoğlu oldu. İddiaya göre Saraçoğlu son reklam filmi için kapıyı 40 milyon TL'den açtı, 35 milyon liraya imza attı.

Serenay Sarıkaya (Takvim.com.tr)



Zirvede ise Serenay Sarıkaya vardı. Sarıkaya 40-45 milyon arası ücret talep etti. Öte yandan oyuncular sosyal medyadan da para basıyor. Instagram'da Story (hikaye) paylaşım ücretleri 400 bin TL'den başlıyor.



Bir reels+story ücreti ise 1-1.5 milyon bandı arasında değişiyor. Yani sanatçılar ve fenomenler Instagram'da yaptıkları her tanıtım için dudak uçuklatan paralar kazanıyor.