Pelin Karahan'dan Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına isyan: “2 bin lira vermem” deyip kolları sıvadı

Pelin Karahan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yaz planını anlatan Karahan, "Bodrum'dayız, her zamanki gibi..." dedi. Bodrum'daki lahmacun fiyatlarının 2 bin 200 TL olmasıyla ilgili konuşan Karahan, "Eve fırın alacağım, lahmacunu ben yapacağım. Bakalım yazın ne olacak? Biz daha çok evde vakit geçiriyoruz. Öğle yemeğini evde yapıp, kendi içeceğimi kendim yapıyorum. Ev ekonomisini yapmak gerekiyor" şeklinde konuştu.
Pelin Karahan'dan Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına isyan. (Takvim Foto Arşivi)
'SÜRDÜRÜLEBİLİR GELMİYOR'
Uzun süredir ekranlarda olmayan Karahan, oyuncuların astronomik rakamlar alması hakkında, "Bence astronomik rakamlar sürdürebilir gelmiyor. Projeyi de tehlikeye atıyor. Herkese düşük rakam verip bir kişiye yüksek vermek etik ve sürdürülebilir değil. Reklam bütçeleri de düşük" ifadelerini kullandı.
Pelin Karahan'dan Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına isyan. (Takvim Foto Arşivi)
3 BİN TL'Yİ BULACAK
Bodrum'da 2 bin 200 TL'den açılan lahmacun fiyatları, Temmuz-Ağustos aylarında 3 bin TL'ye çıkacak gibi duruyor.