Pelin Karahan'dan Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına isyan: “2 bin lira vermem” deyip kolları sıvadı

Pelin Karahan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yaz planını anlatan Karahan, "Bodrum'dayız, her zamanki gibi..." dedi. Bodrum'daki lahmacun fiyatlarının 2 bin 200 TL olmasıyla ilgili konuşan Karahan, "Eve fırın alacağım, lahmacunu ben yapacağım. Bakalım yazın ne olacak? Biz daha çok evde vakit geçiriyoruz. Öğle yemeğini evde yapıp, kendi içeceğimi kendim yapıyorum. Ev ekonomisini yapmak gerekiyor" şeklinde konuştu.