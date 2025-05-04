Oğuzhan Koç'tan evliliğe yeşil ışık: İkinci kez nikah masasına oturacak mı? (Takvim Foto Arşiv) Sosyal medyada yaptığı romantik paylaşım sorulduğunda ise "Romantizm bizim göbek adımız" diyerek espri yaptı. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Oğuzhan Koç , doğum günü için hediyesini verdiğini belirterek; "Haftaya da benim doğum günüm olduğu için güzel bir şey aldım, bana da güzel bir şey gelsin dedim" dedi.

Oğuzhan Koç'tan evliliğe yeşil ışık: İkinci kez nikah masasına oturacak mı? (Takvim Foto Arşiv)



MANEVİYAT ÖNEMLİ!

Koç, muhabirlerin, "Hediye, tektaş mı acaba?" sorusu üzerine, "Henüz oralarda değiliz, sembolik tatlı bir aksesuar diyelim" cevabını verdi. Ünlüler camiasında gündeme gelen milyonluk hediyelerle ilgili olarak ise "Hediyenin limitinden ziyade bir emek var mı, bir anlamı var mı... Kalem alırsın, kalemin de bir anlamı vardır. O kalemle bir yere bir satır bir şey yazarsın, onun da anlamı olur. Bence hediye odur. Çok pahalı pahalı hediyeler bana 'parayı bastım' anlamında geliyor. Kıymeti, manevi değeri bence daha değerli" dedi. Muhabirlerin, "Alınan kalemle nikâh için imza da atılır" demesi üzerine ise "İnşallah bir gün neden olmasın" yanıtını verdi.