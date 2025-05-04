Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin aşkı tam gaz devam: Bu kare merak uyandırdı! Evlilik teklifi mi geliyor?

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, sık sık birlikte seyahate çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Maldivler'e giden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, rotayı Roma'ya çevirdi.



Aşkları doludizgin devam eden ünlü çiftten Hakan Sabancı, sevgilisiyle birlikte Roma-Paris treninde el ele çekilen fotoğraflarını paylaştı. İkilinin romantik karesi, akıllara evlilik teklifini getirdi.



ANNE SABANCI'DAN BEĞENİ!

Bir sosyal medya kullanıcısı "Fotoğrafları görünce evlilik teklifi var sandım" derken bir başkası "Umarım bu bir evlilik teklifidir" ifadelerini kullandı. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı da paylaşıma kayıtsız kalmadı. Sabancı, oğlunun sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşımı beğenmeden geçemedi.

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