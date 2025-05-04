Gülper Özdemir’den A Para’ya samimi açıklamalar!

Gülper Özdemir, hayatına dair merak edilenleri A para'da yayınlanan Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunduğu "Biz Bize" programına anlattı. Tam bir gezgin olduğunu belirten Özdemir, şöyle konuştu:



16 yaşında tek başıma dünyayı gezmeye başladım. Benim yolculuklarım hep eğitimle birleşiyordu. İngilizce eğitimi için 3 haftalığına Malta'ya gitmiştim. Oradan da Hindistan'a, Yeni Delhi'ye gidip 2 ay kaldım. Tayland, Endonezya, Kamboçya ve Bali dâhil pek çok ülkeye gittim. Daha gidilecek çok yer var. Tek başıma gidiyorum, hostellerde kalıyorum. Yalnız olduğunda daha özgür oluyorsun. Daha keşfedici oluyorsun. Tanımadığın insanlarla ortak nokta bulmakta da zorlanmıyorsun. Dikkatli davranıyorum gezilerimde, çok şükür başıma kötü bir şey gelmedi