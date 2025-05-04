A Para’ya konuşan Ferhat Göçer’den samimi itiraf!

Ferhat Göçer, önceki gün a para'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programına konuk oldu. Özel hayatından bahseden Göçer, "Geriye dönüp baktığımda çok kalp kırdım. Dargınlıklarımla barışmaya, hatalarımla yüzleşmeye gayret ediyorum. Kırıldıklarım, affetmeyeceklerim var. Onları da ilahi adalete bırakıyorum. Özel hayatımda hatalar yapan hep ben oldum, sorumluluğun çoğu bende... Mesela ilk evliliğim zamanında havaya girdim. Şirazem kaydı bir dönem. Şöhreti sırtlamak zor geldi" ifadelerini kullandı.

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