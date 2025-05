9 senelik profesyonel müzik kariyerini, 9 Mayıs Cuma günü, 9 şarkılık bir albümle taçlandırmaya hazırlanan Hande Ünsal, "Bu albümde içimde biriktirdiğim her sesi, her cümleyi, her susuşu bir şarkıda söyledim.

Benim için mesele dikkat çekmek değil, iz bırakmak" dedi.