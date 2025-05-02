Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer’den Ömür Gedik’e aşk dolu sözler!

Ferhat Göçer, önceki gün Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu. Taylan'ın aşkın tanımını sorduğu Göçer, "Aşk hastalıklı bir kavram. Kontrol altında tutulması gereken, kontrol edilmezse sizi felakete sürükleyebilecek bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ben Ömür'le ilk 7 yılımı bildiğin kör kütük aşık olarak yaşadım" dedi.

"ORTAK YÖNÜMÜZ YOK"

Sözlerine devam eden Göçer, şunları söyledi:

"Aşık olduğunuz bir insanla birlikte olabilmek ve ondan sonra onu hayat arkadaşlığına döndürebilmek, hem büyük bir şans hem de maharet isteyen bir şey tabii ki, kolay bir şey değil. Ruh eşi kavramını fantastik buluyorum, Ömür'le hiçbir ortak yönümüz yok, ikimizi karşınıza alın sohbet edin, hiçbir ortak yönümüz yok. Bu insanla bu adam nasıl 18 sene birlikte olmuş' diyecek kadar farklıyız onunla, demek ki 18 sene birbirimizi bir arada tutan başka bir şey var."