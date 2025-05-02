Ayrılmadık mesajı! İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza aylar sonra ilk kez görüntülendi

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve sevgilisi Edvina Sponza aylar sonra ilk kez birlikte objektiflere takıldı. Çift, Fransa tatilinden dönüşte önceki gece İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Havalimanında basın mensuplarını karşılarında gören Kutluay ve Sponza kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift, "Her şey yolunda, teşekkür ederiz" dediler.

Öte yandan Kutluay'ın adı bir süre önce Tuba Büyüküstün'le anılmıştı. Bu soruların sorulması üzerine de ünlü çift, sessiz kalmayı tercih etti.