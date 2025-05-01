Serkan Keskin’den Meriç Aral’ın hamilelik süreci hakkında açıklama!

Serkan Keskin, önceki gün Etiler'deki evine girerken görüntülendi. Gazetecileri karşısında gören Keskin, ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Eşi Meriç Aral'ın hamilelik sürecinden bahseden oyuncu, "Beşinci ayımızdayız. Şimdilik rahat bir süreç geçiyor. Ben şu an anlamıyorum ne olduğunu, hissetmiyorum bir şey... Şu an kadınların daha çok hissettiği bir durum... Doğduğu anda farklı duygular yaşayacağım gibi hissediyorum. Tiyatro haricinde de çalışmayı düşünmüyorum, Meriç'in yanında olmak istiyorum" diye konuştu.

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