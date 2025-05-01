Amerikalı iki isimle bir araya gelen Hazal Filiz Küçükköse gündem oldu!

Hazal Filiz Küçükköse, New York'ta bir davete katıldı. Küçükköse davette, Emily Ratajkowski ve Sydney Sweeney ile bir araya geldi. Ünlü oyuncunun, Amerikalı iki ismin yanında verdiği poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



Küçükköse için, "Türk kızımız daha güzel" şeklinde yorumlar yaptı. Hazal Filiz Küçükköse, New York'ta bir davete katıldı. Küçükköse davette, Emily Ratajkowski ve Sydney Sweeney ile bir araya geldi. Ünlü oyuncunun, Amerikalı iki ismin yanında verdiği poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Küçükköse için, "Türk kızımız daha güzel" şeklinde yorumlar yaptı.

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