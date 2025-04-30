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Melis Sezen'den hakkında aşk dedikoduları çıkan Aras Bulut İynemli hakkında açıklama!

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Melis Sezen, aşk hayatıyla iligi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda İynemli ile ilgili yaptığı "Aşk olsun" açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirten Sezen, "Arkadaşlar iş yapıyoruz, olur mu? dedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
Melis Sezen’den hakkında aşk dedikoduları çıkan Aras Bulut İynemli hakkında açıklama!

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Melis Sezen, geçtiğimiz akşam bir ödül törenine katıldı. Sezen, gecede "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sezen, aynı dizide birlikte rol aldığı Aras Bulut İynemli ile yakıştırılmaları hakkında konuştu.

Sezen, geçtiğimiz haftalarda İynemli ile ilgili yaptığı "Aşk olsun" açıklamasının yanlış anlaşıldığını dile getirdi. Sezen, "Arkadaşlar iş yapıyoruz, olur mu? Benim söylediğim şey o değildi. Ben 'aşk olsun' dedim. Herkesin içinde aşk olsun" yanıtını verdi. 7 yıldır birlikte olduğu Bige Önal'dan ayrılan İynemli, evliliğin eşiğinden dönmüştü.

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