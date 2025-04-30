Kare kare Fikret Hakan: Pınar Deniz oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi!

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Cambridge şehrinde romantik bir evlenme teklifi yapmış, Pınar Deniz de mutlulukla "evet" demişti. Ünlü çift, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikahla hayatlarını birleştirmişti.





Pınar Deniz, nikah sonrası Paris Moda Haftası'nda verdiği bir pozla hamileliğini duyurarak hayranlarını sevince boğmuştu. Ve kısa bir süre önce de çift, oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın tarifsiz heyecanını yaşadı. Çift, oğullarına 'Fikret Hakan' ismini vermişti. Yıldırım, babasının adını yaşatmak istediğini ve 'Fikret' isminin anlamına da bayıldıklarını söylemişti.

ANLAMLI FOTOĞRAFLAR!

İlk kez annelik duygusunu tadan Deniz, setlere bir süre ara vererek oğlunu bizzat büyütmeyi tercih etmişti. Deniz, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla tüm bu süreci hayranlarıyla paylaştı.



Hamilelik döneminde çekilen fotoğraflardan, doğum anındaki duygusal karelere kadar pek çok özel anı gözler önüne serdi. Üstelik minik Fikret Hakan'ın yüzü de ilk kez bu paylaşımlarda görüldü. Paylaşımlarına ise, "Bir umuttur yaşatan insanı" diyerek anlamlı bir not düştü.