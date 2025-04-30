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Gizem Karaca'dan samimi açıklama!

Anne olmak için gün sayan Gizem Karaca, Şamdan Plus’a samimi açıklamalar yaptı. Karaca, “Bir can yaratıyor olmanın verdiği özel hissiyat paha biçilemezmiş” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
Gizem Karaca’dan samimi açıklama!

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2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenen Gizem Karaca, aynı yıl İstanbul'dan ayrılarak Ege'ye yerleşmişti. Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Karaca, Şamdan Plus'ın anneler gününe özel çekiminde yer aldı.

Dergiye birbirinden özel pozlar veren Karaca, annelik heyecanını da dile getirdi. Karaca, "Hayatımda yeni bir bölüm açıldı. Bir kadın olarak ne kadar güçlü ve değerli olduğumu bana hatırlattı. Bir can yaratıyor olmanın verdiği özel hissiyat paha biçilemezmiş" ifadelerini kullandı.

"Yakın zamanda anne olacaksınız ama siz nerede ve nasıl bir çocukluk geçirdiniz?" sorusunu da yanıtlayan Karaca, şunları söyledi, "Benim çocukluğum Florida ve Kanada'da geçti. Dünyanın her bir yanından yabancı arkadaşlarım oldu. Ailem benim yeteneklerimi keşfetmem için elinden geleni yaptı. O zamanlarda kararsız minik Gizem bir hafta bale hevesi öbür hafta tenis hevesi sonra diğer hafta hepsinden sıkılıp keman hevesini gerçekleştiriyordu. Benim de inandığım ve bana iyi gelen şeyin bu olduğunu bildiğim için aynen bunu sağlamaya çalışacağım çocuğuma." Şamdan Plus'a birbirinden güzel pozlar veren Karaca, doğaya olan hayranlığını bir kez daha gösterdi.

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