Alişan’dan Çağla Şıkel hakkında flaş açıklama!

Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta kahvaltı tabağını paylaşmıştı. Kahvaltı tabağında yalnızca vitamin hapları ve bir avuç kuruyemişin bulunması takipçilerini şaşırmıştı.



Alişan, katıldığı bir ödül töreninde Cennet Mahallesi dizisindeki eski rol arkadaşı Şıkel ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Set arasında lahmacun partileri yaptığını söyleyen Alişan, Şıkel'in iştahına hayran kaldığını ifade etti



'İNANILMAZ YİYOR'

Alişan "Aslında bir şey diyeyim mi? İnanılmaz yemek yiyor. İkimizin bir set arasında 10 tane lahmacun yediğini biliyorum. İnanılmaz yiyor ama spor yapıyor. Sonuçta bakması lazım kendine... Ve hala Türkiye'nin en iyi ve en güzel mankeni... Benden koptuğu vakit o ara kapsülle kandırdılar onu" şeklinde konuştu.

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