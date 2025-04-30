Aleyna Tilki’den çok konuşulan tektaşı hakkında açıklama!

Aleyna Tilki, önceki gün bir ödül törenine katıldı. Elindeki tektaş yüzüğü ile dikkat çeken Tilki, "Tek taşımı kendim almadım. Bir tane çocuk beni gördü ve 'benimle evlenir misin?' dedi. Küçük bir çocuktu. Ben de ona teşekkür ettim ve 'seninle kalpten gönülden arkadaşlık edeceğim' dedim. Kabul ettim ve aldım" diyerek güldü.



'TAKİPLEŞTİK'

Geçtiğimiz haftalarda Justin Bieber'ın kendisini sosyal medyadan takip etmesiyle gündem olan Tilki, "Söylenecek bir şey yok. Takipleştik, meslektaşım... Bakalım yani..." diyerek kahkaha attı. Muhabirlerin, "Size mesaj attı mı, konuştunuz mu?" sorusuna ise Tilki, "Bu konuyla alakalı daha fazla konuşmasak güzel olur" diye yanıt verdi. Genç popçunun yüzüğü kameralara böyle yansıdı.

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