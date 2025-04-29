Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları filminin görkemli galasında yıldızlar geçidi!

Başrollerinde Beren Gökyıldız, Pınar Altuğ, Sefo, Jennifer Boyner, Mehmet Aybars Kaya ve Beyti Engin'in olduğu "Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları" filminin galası Levent'te bir AVM'de yapıldı.

Pınar Altuğ, geceye kızı Su ve eşi Yağmur Atacan ile katıldı. "Kızımla bir filmde oynamayı çok arzu ederim" deyip duygularını şöyle anlattı:

Kızımla tabiiki göz göze olmak isterim. Ama o zaman ben setten bir şey anlarmıyım onu bilmiyorum çünkü Su ile sete girdiğim zaman ona bakmaktan ben kendimi unutuyorum. Ama çok arzu ederim.