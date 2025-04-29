Demet Özdemir’den sürpriz düet!

Güzel oyuncu Demet Özdemir, sürpriz bir düetle müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı! Şarkıcı Afra ile birlikte seslendirdiği "Şimdi Böyle Biriymiş" şarkısında Özdemir'in sahnedeki güçlü performansı izleyicilerden tam not aldı.

Demet Özdemir, "Bu benim ilk single heyecanım!" sözleriyle duygularını paylaştı. Afra ise "Demet'le çalışmak harikaydı!" diyerek Özdemir'e övgüler yağdırdı. İkili, stüdyoda kahkahalar eşliğinde keyifli anlar yaşarken ortaya unutulmaz bir performans çıktı. Özdemir'in sahnedeki enerjisi, müzik kariyerinde de iddialı olacağının sinyallerini verdi.