Teoman Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’nun oyununu bozdu: Asla işim olmaz

Defne Samyeli, sunuculuğu bırakıp sahnelere geçiş yaptı. Sadece sesi değil özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Kızları Deren ve Derin Talu da en az kendisi kadar magazin gündeminin ilk sırasında yer aldı. 28 yaşındaki kızı Deren Talu, özellikle TikTok paylaşımıyla adından söz ettirdi. Deren Talu, bu kez ünlü şarkıcı Teoman ile bir araya geldi. Talu, ünlü rock müzisyeni Teoman ile birlikte bir kafede çekilmiş videosunu, sosyal medya hesabından servis etti.
Teoman, kendisiyle fotoğraf çektirip ‘yakın arkadaşlarmış’ şeklinde yayınlayan Deren Talu’ya sinirlendi. (Takvim foto arşivi)
'KIRMAK İSTEMEDİM'
Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Deren Talu, "Hayatımız kafelerde geçiyor, boş boş oturuyoruz." dedi. Ancak Teoman buna sinirlendi. Ünlü popçu şunları söyledi: Ben kendisini tanımıyordum. Fotoğraf çektirmek istedi.. Kırmadım ben de kimseyi kırmam. Fotoğraf çekildik ve ardından kendisini tanıttı. Benim üçte bir yaşımda neredeyse. Deren Talu'yla asla işim olmaz. Yanlış anlaşılmak istemem."