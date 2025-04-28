Teoman Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’nun oyununu bozdu: Asla işim olmaz

Defne Samyeli, sunuculuğu bırakıp sahnelere geçiş yaptı. Sadece sesi değil özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Kızları Deren ve Derin Talu da en az kendisi kadar magazin gündeminin ilk sırasında yer aldı. 28 yaşındaki kızı Deren Talu, özellikle TikTok paylaşımıyla adından söz ettirdi. Deren Talu, bu kez ünlü şarkıcı Teoman ile bir araya geldi. Talu, ünlü rock müzisyeni Teoman ile birlikte bir kafede çekilmiş videosunu, sosyal medya hesabından servis etti.