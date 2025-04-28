Hadise aşk acısını atlattı! İşlere gömülen güzel popçu tarzıyla salladı!

Şarkıcı Hadise özel hayatında mutluluğu bir türlü bulamadı. Yönetmen Şenol Sönmez'le yaşadığı aşkı da tozlu raflardaki yerine gönderdi. İddiaya göre ilişkisi kıskançlık yüzünden bitti. Ayrılık sonrası popçu kendini işlerine verdi.

Hadise, mor tonlarındaki iddialı elbisesi ve göz alıcı botlarıyla sahnede adeta bir moda şovu sundu. (Takvim Gazetesi)



Konserden konsere gitti. Son olarak KKTC'de sahnedeydi. Hadise, mor tonlarındaki iddialı elbisesi ve göz alıcı botlarıyla sahnede adeta bir moda şovu sundu. Stiline hayran bırakan güzel şarkıcı, gece boyunca hem enerjisi hem de tarzıyla yaklaşık 2 bin kişiyi büyüledi. Sahne şovlarına özel bir dans ekibiyle hazırlanan Hadise, her şarkıda farklı bir koreografi sunarak geceye hareket kattı.