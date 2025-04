Fırsatçılar deprem sonrası harekete geçti! Ünlülerin evleri hayal tacirlerinin sermayesi oldu: Komşunuz Kıvanç veya Ata olabilir

EVLER DE VAR...

Artık sadece "deniz manzaralı", "güvenli bölge" ya da "yatırıma uygun" değil; "Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu olabilirsiniz", "Kenan İmirzalıoğlu ile aynı mahalledesiniz", "Ata Demirer'in çiftliği burada" gibi pazarlama cümleleriyle satışa sunulan arsalar, evler var. Emlak ilanlarında ünlü isimlerin bölgedeki varlıkları, metrekare fiyatından daha çok konuşulur hale gelmiş durumda. İşin trajikomik tarafı şu: Sanki insanlar afet sonrası güvenli bir yaşam kurmaya değil, magazin dergilerine komşu olmaya gidiyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Yani anlayacağınız depremde bile fırsatçılıkta sınır tanınmıyor...



AH İSTANBUL, AH DOSTLUK

Sanat bazen pasaporta, dile ihtiyaç duymaz. Tıpkı geçtiğimiz günlerde genç şarkıcı Alya Balyemez'in Yunanistan'ın huzurlu şehri Dedeağaç'ta yaşadığı o büyülü an gibi... Tatil için menajeri Esra Uslu ile gittiği bu sahil şehrinde, bir gece uğradıkları mekanda Alya'ya bir sürpriz yapılır. Sahnedekiler onun Türk sanatçı olduğunu öğrenince, mikrofonu uzatır. Alya kısa bir tereddütün ardından, Sezen Aksu'nun "Ah İstanbul" şarkısını söyler. İşte o an, müziğin gücüne bir kez daha şahit olunur. Yunan misafirler, şarkıya eşlik eder. Hem de Türkçe! Her mısrada İstanbul'un hüznüyle dolu notalar, Ege'nin iki yakasından gelen kalpleri birbirine bağlar. Alya'nın gözleri dolar. Şarkı biter ama büyü sürer. Bu an sadece bir şarkı söylemekten ibaret değildir. Bu an; ortak duyguların ve müziğin zaferidir...