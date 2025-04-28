PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Fırsatçılar deprem sonrası harekete geçti! Ünlülerin evleri hayal tacirlerinin sermayesi oldu: Komşunuz Kıvanç veya Ata olabilir

Deprem sonrası emlak fırsatçılığı başladı. Dolandırıcıların “Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu olabilirsiniz” “Ata Demirer'in çiftliği burada” şeklindeki yalanlarla arsa sattığı ortaya çıktı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Nisan 2025
Fırsatçılar deprem sonrası harekete geçti! Ünlülerin evleri hayal tacirlerinin sermayesi oldu: Komşunuz Kıvanç veya Ata olabilir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Depremin ardından ülkenin Batı yakasında dengeler bir kez daha değişti. Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Muğla gibi şehirlerde metre kare fiyatları %20 oranında arttı. Bu artış, ne yazık ki sadece arz-talep dengesinin doğal bir sonucu değil. Deprem sonrası yaşanan göç hareketliliği, güvenli bölge arayışı ve tabii ki emlak piyasasında fırsatçılığı alışkanlık haline getirmiş bazı çevreler, bu durumu kendi lehine çevirmekte gecikmedi. Ancak bu seferki fırsatçılığın bir başka boyutu var.



EVLER DE VAR...
Artık sadece "deniz manzaralı", "güvenli bölge" ya da "yatırıma uygun" değil; "Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu olabilirsiniz", "Kenan İmirzalıoğlu ile aynı mahalledesiniz", "Ata Demirer'in çiftliği burada" gibi pazarlama cümleleriyle satışa sunulan arsalar, evler var. Emlak ilanlarında ünlü isimlerin bölgedeki varlıkları, metrekare fiyatından daha çok konuşulur hale gelmiş durumda. İşin trajikomik tarafı şu: Sanki insanlar afet sonrası güvenli bir yaşam kurmaya değil, magazin dergilerine komşu olmaya gidiyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Yani anlayacağınız depremde bile fırsatçılıkta sınır tanınmıyor...


AH İSTANBUL, AH DOSTLUK
Sanat bazen pasaporta, dile ihtiyaç duymaz. Tıpkı geçtiğimiz günlerde genç şarkıcı Alya Balyemez'in Yunanistan'ın huzurlu şehri Dedeağaç'ta yaşadığı o büyülü an gibi... Tatil için menajeri Esra Uslu ile gittiği bu sahil şehrinde, bir gece uğradıkları mekanda Alya'ya bir sürpriz yapılır. Sahnedekiler onun Türk sanatçı olduğunu öğrenince, mikrofonu uzatır. Alya kısa bir tereddütün ardından, Sezen Aksu'nun "Ah İstanbul" şarkısını söyler. İşte o an, müziğin gücüne bir kez daha şahit olunur. Yunan misafirler, şarkıya eşlik eder. Hem de Türkçe! Her mısrada İstanbul'un hüznüyle dolu notalar, Ege'nin iki yakasından gelen kalpleri birbirine bağlar. Alya'nın gözleri dolar. Şarkı biter ama büyü sürer. Bu an sadece bir şarkı söylemekten ibaret değildir. Bu an; ortak duyguların ve müziğin zaferidir...



Şarkıcı Alya, Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde bir mekana gitti. Sezen Aksu'nun "Ah İstanbul" şarkısını söyledi. Bu sırada mekanda bulunan Yunan konuklar kendisine eşlik etti.



İZMİR'E GİTTİLER
İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem, şehri sadece fiziksel olarak değil, duygusal ve zihinsel olarak da etkiledi. İnsanlar yaşadıkları yerin güvenliğini sorguladı. Ünlü çift Mert Öcal ve eşi Sude Burcu da İstanbul'dan İzmir'e gitti. Ulus'ta oturmalarına rağmen evlerinin güvenli olup olmadığını bilmedikleri için Mert Öcal eşi Sude Burcu ile Burcu'nun memleketi olan İzmir'de kalmayı tercih etmiş.. İnşallah, tekrar böyle bir olay yaşamayız ve hepimize geçmiş olsun.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada İstanbul depremi ve terörsüz Türkiye var
Emekliye ikinci ikramiye: Ödeme ne zaman verilecek? Yeni artış var mı?
9 sayfalık miras mektubuna TAKVİM ulaşmıştı! Cevdet Türkyolu mirasa çöktü FETÖ’de iç kaos alevlendi: Teröristbaşı Fetullah Gülen’in vasiyetine iptal davası!
Türkiye’de ilk kez TAKVİM’de! Yapay zeka binlerce bilim insanının çalışmasını harmanladı: 7 günlük müthiş diyet listesi hazırladı!
THY’den Japonya çıkarması: 11 ülkeyi radara aldı hedefi 45 milyar dolar yaptı
Samsun’da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haber
Lüks düşkünü Nazlı Sabancı’dan şaşırtan mütevazılık: Milyonluk Fransız çantası yerine ucuz markaya yöneldi!
Elazığ’da 4.9 büyüklüğünde deprem! Olumsuz durum var mı? Elazığ Valiliği ve AFAD açıkladı
5. yıldıza 5 kala! Eyüpspor - Galatasaray: 1-5 | MAÇ SONUCU
CHP’li İBB’de ihale ve rüşvet dalgasında 2. perde | Ekosistemin çarkında yok yok: Ongun’un eşinin şirketine ihale paraları! İSKİ üzerinden milyonlar akıtıldı
Papara Park’ta gol fırtınası! Trabzonspor - Alanyaspor: 4-3 | MAÇ SONUCU
İslam Memiş ’sarkmalar bekliyoruz’ dedi! 1 gram altın bu rakama çıkacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan terörsüz Türkiye mesajı: PKK ya kendi isteğiyle ya da başka türlü sistemden çıkacak!
CHP ’jammer’ dedi otel yalanladı! Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde ne görüştü! Bavulda ne var?
Kanada’da da can pazarı: Araç kalabalığın arasına daldı: 9 kişi hayatını kaybetti
25 kilo eriyen Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı! Yeşilçam’ın Al Yazmalı’sı meğer sessiz sedasız mücadele ediyormuş...
İtalya ile Türkiye arasında 2022’den sonra bir ilk! Meloni davet etti Başkan Erdoğan gidiyor! Yeni işbirlikleri masada!
İran toz duman! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 40 ölü yüzlerce yaralı | Patlamanın nedeni ortaya çıktı
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul, İzmir, Bolu, Düzce....
Fenerbahçe’ye tank gibi orta saha! Kanarya transferde fark yaratacak