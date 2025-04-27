Sustalı Ceylanın Necmi’si Hasan Küçükçetin ölüm tehdidi aldığını itiraf etti!

A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunduğu "Biz Bize"ye konuk olan "Sustalı Ceylan"ın Necmi'si Hasan Küçükçetin ölüm tehditleri aldığını itiraf etti. Küçükçetin, dizide sevgilisine para bulmak için oğlunun böbreğini satan adam rolüyle topladığı tepkileri dile getirdi.



Oyuncu, "Eşime bu projeyi söylediğimde 'sana bunun küfür kıyamet geri dönüşü olacak' dedi. Gerçekten de çok küfür geldi. Hatta ölüm tehdidi bile aldım. Birisi, 'Size küfür etmeyeceğim ama beni delirttiniz, bir kurşunluk canınız var, inşallah karşılaşmayız' diye yazmış" ifadelerini kullandı.

Küçükçetin, 20 yıllık kariyerinde daha önce böyle bir şey yaşamadığını söyledi.

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