Su Burcu’dan yeni anlaşma: Markalar peşinde

ATV'de ekranlarındaki "Bir Gece Masalı" dizisinde Burak Deniz'le başrolü paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun, geçtiğimiz gün özel bir çekimdeydi. NGM imzalı dizide hayat verdiği "Canfeza" karakteriyle dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncunun Danimarka merkezli bir kuyumculuk şirketi olan Pandora'nın dijital marka elçisi olduğu ortaya çıktı.



Kariyerindeki başarılı istikrarı ve sosyal medya gücüyle markaların dikkatini çeken Coşkun, önümüzdeki dört ay boyunca yürütülecek işbirliği kapsamında, reklam filmleri ve mağaza afişleriyle Pandora'nın yüzü olacak.

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