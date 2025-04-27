Kuruluş Osmanın Bala Hatun’undan samimi itiraflar!

Kuruluş Osman"ın Bala Hatun'u Özge Törer, a Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programına samimi açıklamalar yaptı. Sosyal medyadan evlilik teklifleri yağdığını söyleyen Törer, "Instagram'dan evlilik teklifleri alıyorum. İlk zamanlar sosyal medya kullanmıyordum. O zaman bile anneme, babama, hatta yönetmenimize yazıp beni istiyorlardı. Onlar Bala'yı istiyor Özge'yi değil. Mısır'dan Pakistan'dan güzel kitlelerimiz var. Sete geldiklerinde Bala'yı görmek istiyorlar" dedi.

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