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Kuruluş Osman"ın Bala Hatun'undan samimi itiraflar!

Kuruluş Osman"ın Bala Hatun'u katıldığı bir programda samimi itiraflarda bulundu. Sosyal medyadan evlilik teklifi yağdığını anlatan güzel oyucu, "Anneme, babama, hatta yönetmenimize yazıp beni istiyorlardı. Onlar Bala'yı istiyor Özge'yi değil." ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025
Kuruluş Osmanın Bala Hatun’undan samimi itiraflar!

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Kuruluş Osman"ın Bala Hatun'u Özge Törer, a Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programına samimi açıklamalar yaptı. Sosyal medyadan evlilik teklifleri yağdığını söyleyen Törer, "Instagram'dan evlilik teklifleri alıyorum. İlk zamanlar sosyal medya kullanmıyordum. O zaman bile anneme, babama, hatta yönetmenimize yazıp beni istiyorlardı. Onlar Bala'yı istiyor Özge'yi değil. Mısır'dan Pakistan'dan güzel kitlelerimiz var. Sete geldiklerinde Bala'yı görmek istiyorlar" dedi.

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