Gizemli erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı! Eli ayağına dolanan Tuğba Coşkun apar topar mekanı terk etti

Son olarak eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile aşk yaşayan Tuğba Coşkun, önceki gün gizemli erkek arkadaşı ile Etiler'de bir mekanda otururken görüntülendi. Gazetecileri görünce apar topar oturduğu yerden kalkan Coşkun'un, panik halleri dikkatlerden kaçmadı.



Daha sonra arabasına doğru yönelen Coşkun, soruları da yanıtsız bıraktı. Renkli tarzıyla dikkat çeken Coşkun, kameralara pas vermedi. Ünlü isim, objektifleri görür görmez mekanı terk etti. Aşk hayatında hareketlilik yaşayan Coşkun, hala mutluluğu arıyor.

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