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Milli iradenin sesi A Haber 14 yaşında!

Kurulduğu günden bu yana milli duruşu ve tarafsız habercilik anlayışıyla dikkat çeken A Haber, 14. yayın yılını kutluyor. 15 Temmuz’da hedef alınmasına rağmen yayınını sürdüren kanal, tecrübeli kadrosuyla doğru ve hızlı habercilikte öncülüğünü sürdürüyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025
Milli iradenin sesi A Haber 14 yaşında!

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Kurulduğu günden bu yana başarılı yayın politikasıyla izleyicinin teveccühünü kazanan, Turkuvaz Medya Grubu'nun öncü markalarından "haberin kanalı" A Haber, 14. yaşını kutluyor.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında hainlerin hedeflerinden biri olan A Haber, tecrübeli haberci kadrosu ile Türkiye ve dünyanın nabzını tutmaya devam ediyor. Güçlünün değil haklının yanında olan, yayın ilkesiyle herkesi takdirini toplayan A Haber, yıllardır bu tavrından ödün vermiyor. A Haber, yerli ve milli duruşundan ödün vermeden acı ile sevinçte izleyicisine en hızlı, en doğru haberleri ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyor.

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