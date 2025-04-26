Cemiyet hayatı TOG Bazar’a akın etti!

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından üniversiteli gençleri güçlendirmek ve onların sosyal fayda yaratan projelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen TOG Bazar, bu yıl "Bir Günle Bin Hayale Ortak Ol" sloganıyla Kuruçeşme'de bir otelde kapılarını açtı.



Etkinlikte, sosyete ve cemiyet hayatından birçok isim boy gösterdi. TOG Bazar; Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından TOG Sosyal Komite üyelerinin destekleriyle Türkiye'nin dört bir köşesinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Toplum Gönüllüsü gençleri desteklemek ve gençlerin dünyayı iyileştiren projelerine dikkat çekmek amacıyla hayata geçiriliyor.



24 Nisan tarihinde 17'inci kez kapılarını açan TOG Bazar'dan elde edilen gelirin tamamı Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk eğitimlerine ve projelerine kaynak olacak. Etkinliğe her yıl 100'e yakın marka ve binlerce ziyaretçi katılıyor.

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