Aşk söylentileri karşısında çıldırdı! Adeta ateş püskürdü: Buruk ise gülmekle yetindi!

Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'nun adı Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile anılmıştı. Hatta güzel oyuncu ve Okan Buruk'un beraber yemeğe çıktığı iddia edilmişti. Bu iddialar aşk söylentilerini de beraberinde getirmişti.



Yaşananların ardından Okan Buruk, Sabah Gazetesi'ne konuştu. Buruk, "Geçenlerde bir arkadaşımın davetine gittim. Afra da oradaydı, selamlaştık. Hepsi bu kadar. Çıkan haberlere güldüm. Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor. Hatta bu iddiaları görünce ben de şaşırdım" diye konuştu.



'HABERİM YOK'

Okan Buruk'un bu açıklamalarının ardından önceki gün Arnavutköy'de görüntülenen Saraçoğlu ise hakkındaki aşk iddialarına çok sinirlendi ve muhabirlerin "Çıkan haberlerle ilgili ne söyleyeceksiniz?" sorusuna kızarak ''Benim çıkan haberlerle ilgili bilgim yok. Ne uyduruyorsanız siz uyduruyorsunuz, öyle bir şey yok arkadaşlar'' diyerek yanıt verdi.



Nihan Akkuş'tan boşanan Okan Buruk, sık sık gecelerde boy gösteriyor. Gazetecileri görünce panikleyen güzel oyuncu, Okan Buruk sorusunu duyunca ise adeta çıldırdı. Saraçoğlu, defalarca "Uydurmayın" diyerek sesini yükseltti.

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