Ünlülerin deprem paniği: Sosyal medya hesaplarında paylaştılar! Özcan Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ, Ece Seçkin...

Özcan Deniz İstanbul'da yaşanan depremden sonra eşi Samar Dadgar ile evinin bahçesinde çadır kurdu. Ünlü çift, geceyi burada geçirdi.

ÇADIR KURDULAR

İstanbul'da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaş gece sokaklardaydı. AFAD, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

Devam eden artçılar vatandaşı korkuturken çoğu insan sokaklarda, bahçelerde kaldı. Ünlü oyuncu Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar da güvenlik amacıyla evlerinin bahçesine çadır kurarak geceyi orada geçirdi. Dadgar, sosyal medya hesabından o anları takipçileriyle paylaşarak, bulundukları bahçeye kurdukları çadırın fotoğrafını "Bahçede çadırda uyumak" notuyla yayınladı.



YALIN AYAK ÇIKTI!

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Diego Carlos'un ailesi de deprem anında büyük korku yaşadı. Yıldız oyuncunun eşi, çocuklarıyla birlikte yalın ayakla evlerini terk ettikten sonraki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.



BİNADAKİLER DIŞARI KAÇTI!

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, deprem anında sokaktaydı. Göktürk'te 23 Nisan etkinliklerini izleyen Dizer, korku dolu anları şöyle anlattı, "Biz Göktürk'te 23 Nisan bandosunu izlerken deprem oldu. Sokakta çok fazla bir şey hissetmedik. Ama evde olanlar iyidir umarım. Bütün binadakiler dışarı kaçtı. Allah hepimizi korusun."



TAM İÇERİK ÇEKİYORDUM...

Oyuncu Fulya Zenginer de kamera karşısında çekim yaparken depreme yakalandı. Zenginer, depreme hissettiği anda çocuğunun odasına koştu. Depremin şiddeti kameraya yansırken bir süre sonra telefon sabitlendiği yerden düştü. Zengiler "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir... Tam içerik çekiyordum, o kadar kötü sallandık ki... Hepimize geçmiş olsun, inşallah herkes iyidir" dedi.



'KEDİMİ EVDE UNUTTUM'

Ünlü rapçi Sefo da yaşadığı korku dolu anları, "Evde uyuyordum, bir anda ne olduğunu anlayamadan korkuyla kendimi dışarı atmışım. Çıplak ayak ve iç çamaşırıyla sokağa fırlamışım. Yıllardır benimle olan kedimi bile evde unuttum."



UYKUDA YAKALANDI!

Depremlerin ardından şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'da yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Depreme evinde uykuda yakalan Seçkin, ödüllerinin tuzla buz olduğunu açıkladı. Seçkin, "Sabaha karşı ekipçe Mersin'den İstanbul'daki evlerimize geldik. Depreme ben de evimde uykuda yakalandım. Çok korktuk... Herhangi bir can kaybı olmadığı için şükrediyorum ve depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

TUZ BUZ OLDU!

Şarkıcı, depremde manevi değer taşıyan ödüllerinin zarar gördüğünü şu sözlerle ifade etti, "Bu cam vitrini mimarım, gözüm gibi baktığım ödüllerim için özel olarak tasarlamıştı. Çünkü aldığım her ödül benim için çok anlamlı ve kıymetli... Evde bir tek bu cam vitrin patladı... Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu."