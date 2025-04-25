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Jennifer Lopez ve Ben Affleck arasında 68 milyon dolarlık kriz!

Boşanmalarıyla gündem olan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Beverly Hills’teki malikanelerini 68 milyon dolara satışa çıkardı. Uzun süredir satılmayan malikane için Affleck, indirime gitmek istedi. Lopez ise fiyatta geri adım atmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025
Jennifer Lopez ve Ben Affleck arasında 68 milyon dolarlık kriz!

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Hollywood'un rüya çifti olarak hafızalara kazınan, ardından boşanarak gündeme bomba gibi düşen Ben Affleck ve Jennifer Lopez, şimdi de dudak uçuklatan malikaneleri yüzünden karşı karşıya geldi. 2023 yılında Beverly Hills'te 60 milyon doların üzerinde bir fiyatla satın aldıkları lüks ev, şu anda 68 milyon dolar etiketle satışta... Ancak satış süreci, çift arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle ciddi bir çıkmaza girmiş durumda...

UCUZU SATMAK İSTEMİYOR!
Çifte yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, evin uzun süredir satılamaması Affleck'i harekete geçirdi. Ünlü aktör, satışın hızlanması için fiyatın yüzde 15 oranında düşürülmesini öneriyor. Ancak Jennifer Lopez, bu indirime kesinlikle yanaşmıyor. Malikanenin hâlâ yüksek bir değere sahip olduğunu düşünen Lopez, fiyat konusunda geri adım atmıyor.

Los Angeles'ta yaşanan orman yangınlarının ardından bölgedeki sigorta maliyetleri hızla yükseldi. Söylentilere göre, malikanenin yıllık sigorta bedeli 500 bin dolar civarında...

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