İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ameliyattan çıkan oğulları için mutluluk gözyaşları döktü!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.

İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin gözlerinden operasyon geçireceğini söylemişti.

'BİZ İYİYİZ' MESAJI VERDİ...

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin oğulları, geçtiğimiz gün operasyon geçirdi. Sosyal medya hesabından oğullarının son durumu hakkında açıklama yapan Şefkatli, "Önce Ayeliko girdi operasyona sonra Emiriko... İkisi de çıktı şükür. Biz iyiyiz. Artık gözleri neden hep yaşlı diye sormayacaksınız" ifadelerini kullandı.