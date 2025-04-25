atv’nin sevilen dizisi Sustalı Ceylan’ın başrolü Sümeyye Aydoğan duygularını paylaştı!

'Sustalı Ceylan' ilk bölümüyle çok ses getirdi. Senaryoyu okuduğunuzda ne hissettiniz?

Güçlü kadın hikayeleri her zaman beni içine çekmiştir, hele ki Ceylan... Çocukluğu elinden alınmış olmasına rağmen hayata sıkı sıkı tutunmaya devam eden ve dönüşen bir karakter. Tüm bunlardan elbette çok etkilendim.



Ceylan'ın yaşadıkları çok zor. İzleyici hem şaşırdı, hem kızdı, hem ağladı. Birçok duyguyu birlikte yaşattınız. Sizce en çok ne ilgisini çekti izleyicinin?

Aslında soruda, sorunun cevabı var. Bence bu duyguların hepsini bir arada yaşatmamız seyircinin ilgisini çekti. Hayat gibi, doğrudan ve karmaşık, beklenmedik, acı verici. En önemlisi senaristlerimizin gerçek hikayelerden ilham alıyor oluşu.



Kadınlara cesaret verecek bir proje mi oldu?

Kesinlikle. Bazen sokakta gördüğümüz, markette duyduğumuz tek bir ses, tek bir kişi bile hayatımızı değiştirmeye yetebiliyor. Biz de böyle büyük kitlelere ulaşabiliyorken, umarım cesaret ve umut olabiliyoruzdur.



Kariyerinizde hep farklı roller sizi buldu. 'Ceylan' bu yolculukta size ne ifade ediyor?

'Ceylan' bu yolculukta benim için çok özel bir yere şimdiden sahip. Kendimi, oynadığım karakterlerin duygu dünyalarına tamamen bırakmayı tercih ediyorum. Ceylan'ın duygularını içselleştirme sürecim biraz ağır ve sancılı oldu. Olmaya da devam ediyor. Sonuçta empati yapıldığı zaman, parmak şıklatarak anlayabileceğimiz kadar hızlı anlamak veya yaşatmak mümkün değil onu. Yolculukta ben de bağlarımı kuvvetlendirdim 'Ceylan'la. Yüzleştiklerimi anlamak zor.



Siz 'Ceylan'ın yerinde olsaydınız, ne yapardınız?

Aynı onun yaptığını yapardım. Oğlum için sabreder ve bir şekilde içinde bulunduğum hayatı terk etmeye ant içerdim.

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