Yapay zekâ heykelinin tanıtımı Dubai’de gerçekleşti: Cemiyetin ünlü isimleri de katıldı!

Dubai'de yeni medya sanatının öncüsü Ouchhh Studio, Art Dubai 2025 kapsamında dünyanın ilk kıtalararası, gerçek zamanlı yapay zekâ iklim değişikliği veri heykeli olan "Mother Earth Dubai'nin" prömiyerini önceki gün gerçekleştirdi.



Ferdi Alıcı ve Eylül Duranağaç Alıcı tarafından 45 kişilik bir ekiple yaratılan Mother Earth eseri, bugüne kadar dünya çapında 2 milyondan fazla kişi tarafından deneyimlendi. Proje, Dursun Gündoğdu'ya ait sanat galerisi temsilciliğinde hayata geçirildi. Cemiyet hayatının ünlü isimleri Burcu Şendir ve Gülşah Çınar'da oradaydı.

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