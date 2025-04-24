Vildan Atasever’den özel hayatıyla ilgili açıklama!

Vildan Atasever, geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Muhabirlerin, "Bodrum'a yerleştiğiniz söyleniyor" sorusuna ise Atasever, "Hayır, yerleşmedik. İstanbul'da yaşıyoruz. Bodrum'a eşimin işi ve tatil için gidip geliyoruz" yanıtını verdi.



"Uzun zamandır sizi göremiyoruz, özellikle evlendikten sonra hiç görünmediniz" sözlerin üzerine Atasever, "Biz zaten böyle yaşamayı tercih eden insanlarız. Hayatımızı sakin bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. İşimizi yapıyoruz ve sadece işimizle gündemde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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