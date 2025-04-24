SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Oyuncu Pelin Karahan lüks terlikleriyle şov yaptı: Fiyatı dudak uçuklattı!

Etiler'de görüntülenen Pelin Karahan, pahalı terlikleriyle kameralara takıldı. Çocuklarını almaya giden Karahan'ın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025
Oyuncu Pelin Karahan lüks terlikleriyle şov yaptı: Fiyatı dudak uçuklattı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Pelin Karahan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecileri görünce sorularına yanıt veren Karahan, "Kuaförden çıkıp çocukları okuldan almaya geldim. Fön çektirdim, beyazlar vardı azıcık onları kapattırdım" diyerek güldü.

Pelin Karahan. (Sosyal Medya ekran görüntüsü)Pelin Karahan. (Sosyal Medya ekran görüntüsü)

Yurt dışında oğullarının futbol turnuvası olduğunu dile getiren Karahan, "Onların İspanya'da futbol kampları vardı, bir sürü maç seyrettik. Yendi ve yenildiler, ülkemizi temsil etmiş olduk. Bol bol tezahüratlar yaptık. Beni görseniz var ya; bu kadının içinden nasıl bu çıktı dersiniz" dedi.

Oyuncu Pelin Karahan. (Takvim Gazetesi)Oyuncu Pelin Karahan. (Takvim Gazetesi)

PROJE İSYANI!
Bol bol ailesine ve evine vakit ayırdığını dile getiren güzel oyuncu, "Projeler uzun soluklu olmuyor artık... En fazla 3-5 bölüm şans veriliyor. Artık ince eleyip sık dokumak lazım" dedi. Pelin Karahan'ın ayağındaki 22 bin TL'lik 'Sabo' terliklerinin fiyatıysa dudak uçuklattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN