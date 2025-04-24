Oyuncu Pelin Karahan lüks terlikleriyle şov yaptı: Fiyatı dudak uçuklattı!

Pelin Karahan. (Sosyal Medya ekran görüntüsü)



Yurt dışında oğullarının futbol turnuvası olduğunu dile getiren Karahan, "Onların İspanya'da futbol kampları vardı, bir sürü maç seyrettik. Yendi ve yenildiler, ülkemizi temsil etmiş olduk. Bol bol tezahüratlar yaptık. Beni görseniz var ya; bu kadının içinden nasıl bu çıktı dersiniz" dedi.

Oyuncu Pelin Karahan. (Takvim Gazetesi)



PROJE İSYANI!

Bol bol ailesine ve evine vakit ayırdığını dile getiren güzel oyuncu, "Projeler uzun soluklu olmuyor artık... En fazla 3-5 bölüm şans veriliyor. Artık ince eleyip sık dokumak lazım" dedi. Pelin Karahan'ın ayağındaki 22 bin TL'lik 'Sabo' terliklerinin fiyatıysa dudak uçuklattı.